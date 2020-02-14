Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya’da ‘’kalıcı ateşkes’’ talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamada karara 14 ülke destek verdi. Tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi. Berlin Konferansına katılan bütün ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya’daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli şartlar ve teklifler getiren bir rapor hazırlaması isteniyor.

MİTİGA’YA SALDIRI

BMGK’da alınan karara rağmen Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı. Başkent Trablus’un farklı bölgelerine gerçekleştiren füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Saldırı sebebiyle Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nda yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşarken uçuşlar durduruldu. Trablus’un güneyinde ise Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.