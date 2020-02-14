Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin Suriye’de düzenlediği saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Esad rejimi bu kez de Halep'in batısındaki Maart El Atarib köyüne yoğun hava ve topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkililerinin açıklamasına göre, saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Sivil Savunma ekipleri ölen sivillerin cenazelerini ailelerine teslim etti. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.