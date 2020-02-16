Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Jersey eyaleti Paterson şehrine Türk Emniyet Müdürü atandı. Bu bir ilk olurken yeni Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, gö-revine Kur’ân-ı kerim üzerine yemin ederek başladı. Bayçora, bu başarısını gazetemize anlattı: Kafkaslardan Eskişehir’e, oradan da 1960’larda ABD’ye göç eden Karaçaylı bir ailede büyüdüm. Buraya geldiğimizde ben bir yaşındaymışım. Ailem geleneklerine çok bağlıydı. Babam sinirli biriydi, okumamı istiyordu. Hem işletme hem de kimya mühendisliği dalında iki diploma aldım. Doğuştan çok utangaç biriyim. Aslında polis olmak gibi bir hayalim yoktu. Gençliğimde bir kavgaya karıştım. İlk defa o zaman polislerle ilgili deneyim yaşadım. Gerçekten bana hakkaniyetli davranmadıklarını düşündüm. Bu beni polis olmak için teşvik etti. Kararı böyle aldım. Göreve ilk önce sokaklarda devriye atarak başladım. Otuz iki senedir bu meslekteyim. Yemin töreninde yaşananlar beni çok duygulandırdı. Oğlum Edward’ın yemin töreninde tuttuğu Kur’ân, çok sevdiğim büyükannem ve dedeme aitti. O yüzden benim için çok büyük bir manevi değeri vardı.

ÇAVUŞOĞLU ARAYIP TEBRİK ETTİ

Başarım için dua eden herkese minnettarım. Hem burada hem de Türkiye’de inanılmaz bir destek geldi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, bizzat arayarak beni tebrik etti. Daha birçok siyasi başarımı kutladı. Uzun zamandır Türkiye’ye gelmek istiyorum. Bu sene bir aksilik olmazsa geleceğim. Türkiye’yi çok seviyorum. Türk mutfağının dünyada eşi benzeri yok. Özellikle kebaba bayılıyorum. Vatandaşlarıma tavsiyem başarmak için mutlaka çalışın, hayallerinizin peşini kesinlikle bırakmayın.

İYİ BİR AİLE REİSİYİM

Evde eşine ve çocuklarına karşı iyi bir aile reisi olduğunu söyleyen İbrahim Mike Bayçora, suçlularla mücadelesine devam edeceğini vurguladı. Bayçora “Paterson’da asayiş problemi var. Göreve başladığım günden beri amacım bölgede asayiş ve düzeni sağlamak için elimden geleni yapmaktı. Şu an bana bağlı 400 civarı polis memuru var. Onlar ile birlikte suçluların kökünü kazıyacağız. Türklerin yoğun olduğu bu kente huzur getireceğiz” diye konuştu.