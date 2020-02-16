Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya’nın Yokohama kenti limanında 3 bin 700 yolcusuyla karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan yaklaşık 400 ABD vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ABD hükümetinin Japonya ile birlikte çalıştığı, yolcuların gemiden ayrılmadan önce, uçuş sırasında ve ABD’ye gelişleri dahil olmak üzere sağlık personeli tarafından yakından izleneceği, yolcuların Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra 14 günlük karantinaya alınacakları ifade edildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Japonya’da karantinaya alınan gemideki yaklaşık ABD vatandaşlarının California eyaletindeki Travis Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirilerek karantinaya alınacağını açıkladı.

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. 4 Şubat’tan bu yana Yokohama limanında karantina altında tutulan gemide şimdiye kadar 355 kişide virüs görüldü. Virüsten enfekte olduktan sonra sağlık kuruluşlarına sevk edilen yolcular dışında gemide an itibarıyla yaklaşık 3 bin 300 yolcu ve mürettebat bulunuyor.