Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti''
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti
16.02.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti''
Kaynak: AA
Etiketler : Almanya Dışişleri Bakanı Maas,
681738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681738.aspx
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