Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaba semtinde otoyolda freni çalışmayan bir kamyon, iki toplu taşıma otobüsüne çarptı.

Kamyon, otobüslere çarptıktan sonra devrilerek ters döndü.

Kaza sonrası yaralıları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret eden Sağlık Bakanı Eteni Longondo, hastane morglarına şu ana kadar kazadan 14 cesedin getirildiğini, 40'tan fazla hastanın tedavi altında olduğunu aktardı.

Trafik kazasının tanıklarından biri, kamyonun yayaları da ezdiğini ifade etti.

Kazanın meydana geldiği yol, başkentin en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor.