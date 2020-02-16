Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onaylanmış koronavirüs vaka sayısını 9’a çıktığı duyuruldu. Bakanlık tarafından, onaylanan son vakanın, 37 yaşındaki bir Çinli olduğunu ve yapılan rutin kontroller neticesinde tanı konulduğunu belirtilirken, hastanın durumunun stabil olduğunu kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, tanı konulan hastaların Dünya Sağlık Örgütü standartlarında izole edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde onaylanan ilk koronavirüs vakası 29 Ocak’ta duyurulmuştu. Kayıtlı diğer 8 vakadan 3’ü tamamen iyileşme göstermişken, kalan 5’inin tedavisine devam ediliyor.