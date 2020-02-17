Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasının farklı bölgelerine ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılarda El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hedef alındı. Saldırılar sonucu El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Hastanedeki yetkililerden de en az 4 kişi ağır yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yakınlarda bir hastane olmadığı için olay yerinde gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştıktan sonra kritik durumdaki yaralıları Afrin ve Cinderes ilçesindeki hastanelere kaldırmak için yola çıktı.