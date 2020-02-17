Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentindeki Shara-e-Iqbal caddesinde bir gösteri sırasında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu binaların ve araçların hasar gördüğü kaydedildi.



Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.