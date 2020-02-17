Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Balkanlar’daki müttefiklerinden Sırbistan’a çalışma ziyareti yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belgrad’da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin ile görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretten hemen önce görüntülenen uçuş anları ise ziyaretin gündemini değiştirdi. Resmi törenlerle karşılanan Şoygu’nun uçağı Sırbistan hava sahasına girdiği anda Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MİG-29 tipi savaş uçakları eşlik etti. Sırp uçakları Şoygu’nun uçağının etrafında uçarken Rus askeri uzmanlar bunun, Sırbistan’ın Rusya’ya güvenini ortaya koyan bir jest olduğu yorumlarını yaptı.

Resmi törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Şoygu ve Vulin, Rusya ve Sırbistan arasındaki askeri ilişkileri ele alırken, Balkanlar’daki gündemi de değerlendirdi. Görüşmede Rusya ile Sırbistan arasındaki ortak tatbikatlar, Rus hava savunma sistemlerinin Sırbistan’da konuşlanması ve Sırbistan Kosova gerilimini görüştükleri aktarıldı.