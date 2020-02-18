Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.
Afganistan'da Eşref Gani yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
18.02.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan,seçim,cumhurbaşkanlığı seçimi,Eşref Gani,
682261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682261.aspx
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