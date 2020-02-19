ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esad rejimine saldırıya son verme çağrısı
19.02.2020 - 19:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,İngiltere,Esad rejimi,
682551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682551.aspx
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