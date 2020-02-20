Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Almanya'da nargile kafeye silahlı saldırı: 8 ölü
20.02.2020 - 03:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Etiketler : silahlı saldırı,almanya,haberler,
682601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682601.aspx
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