Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov, yeni bir talepte bulunmadıklarını ancak iki tarafın görüşmesinden nihai bir sonucun çıkmadığını söyledi. Lavrov’un ardından Rusya’dan bir açıklama da Kremlin’den geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, gerginliğin artmaması için Rusya’nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İdlib Harekâtı, bir an meselesidir” sözlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. İdlib’deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak bu, Soçi anlaşmalarına uygun olur. Ancak Suriye’de meşru hükûmete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur.