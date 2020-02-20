Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Cihanpur, "Kum şehrinde 2 ve Erak şehrinde 1 kişinin korona virüsüne yakalandığı teşhis edildi. Ülke genelinde korona virüsüne yakalanan kişi sayısı 5 oldu" ifadelerini kullandı. Cihanpur ayrıca, Erak şehrinde korona virüsüne yakalanan kişinin doktor olduğunu kaydetti.



İran Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kum şehrinde tüm okulların Cumartesi günü için de tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi kuruldu.