Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’ın başkenti Hartum’da binlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etti. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla ve copla müdahale ederken, protestocular da taş atarak karşılık verdi. Sudan Doktorları Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudan ordusu protestolar nedeniyle Hartum’da geniş güvenlik önlemleri almıştı.