Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esad rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esad rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esad, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

2013’te Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esad rejiminin 2017’de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esad rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya ve İran'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esad rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.