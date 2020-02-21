Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamamasının ardından İdlib’de tansiyon en yüksek seviyeye çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önceki gece İdlib ve çevresinde Esad güçlerine ait birçok noktayı hedef alırken, Halep’ten Afrin sınırına yönelen rejim unsurlarını vurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük askerî sevkiyatını gerçekleştiren TSK, İdlib’de muharip güce sahip gözlem noktasını 38’e çıkarırken, asker ve teçhizat göndermeye devam ediyor.



SMO HAREKETE GEÇTİ

Yaşanın bu hareketliliğin ardından Suriye Millî Ordusuna (SMO) 3. Kolordu alarm durumuna geçti. Afrin ve Halep’te toplanan SMO askerleri, İdlib’e güç kaydırmaya başladı. Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için operasyona başladı. Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyünü kurtarmak için başlatılan operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serakib hattında rejim hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Bunun ardından ılımlı askerî muhalifler karadan ilerlemeye başladı.



KÖYDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere giren muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha etti. Köyün içine girmeye başlayan muhalifler rejim unsurları ile şiddetli çatışmaya başladı. Çatışmada rejime ait bir tank da ele geçirildi.



REJİM SALDIRIYOR

Diğer taraftan, rejim güçleri ve Rus savaş uçakları da bölgede saldırılarını sürdürüyor. İdlib ‘gerginliği azaltma bölgesine’ son 24 saatte Rus savaş uçakları 140 hava saldırısı düzenledi. Esad rejiminin ise Halep-Lazkiye kara yolu (M4) üzerinde yer alan Cisr eş-Şuğur’u hedef aldığı bildirildi. Suriye ve Rus savaş uçakları İdlip’de TSK’nın gözlem noktalarına yakın noktaları da hedef alırken, Halep’ten Şam’a uzanan M5 karayolunda konuşlanmaya başladı.



STRATEJİK NOKTADA

Serakib ilçesine bağlı Neyrab köyü 3 Şubat’ta rejim güçlerinin eline geçmişti. Serakib, Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M5 kara yolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.



İdlib’de iki şehit beş asker yaralı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de düzenlenen hava saldırısında 2 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. MSB “İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır” açıklamasında bulundu. MSB, İdlib’teki kaynaklardan alınan bilgiye göre 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı taşıyıcı ve 1 obüsün etkisiz hale getirildiğini de bildirdi. İdlib şehidi tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk'ün (25) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.