Norveç makamları tarafından yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı takımada Svalbard’da düşen çığın 2 Alman turistin ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayatlarını kaybeden 2 Alman turistin de Rus şirketi Grumant Arctic Travel Company'nin tur grubunda seyahat ettikleri bildirildi. Kurtarma ekipleri ile birlikte bir de helikopter bölgeye sevk edildi.
Norveç’te çığ düştü: 2 ölü
21.02.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Norveç’e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Etiketler : Norveç,
682877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682877.aspx
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