Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, hem İdlib’de yaşanan insani krize, hem de Rusya ile yaşanan gerilime son vermek için harekete geçti. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, dün ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İdlib konusunda birer görüşme yaptı. Erdoğan, bu görüşmelerin ardından, Rusya lideri Putin ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaparak İdlib konusunu masaya yatırdı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alındı.



BM’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki “kâbusun ve şiddet döngüsünün” derhal son bulması ve “ateşkes” çağrısında bulundu. Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalar sebebiyle yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği Suriye'nin kuzey batısında çocukların soğuktan öldüğünü ve uluslararası insani hukukun ''sistematik'' olarak ihlal edildiğini söyledi.

Suriye'nin kuzey batısında yaklaşık 2,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı da yaptı.



TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülke oldu. 4 milyonu ülkemizde, 9 milyon mültecinin barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, Suriye’de istikrarın sağlanması için yıllardır yoğun çaba gösteriyor. Suriye’deki savaşın terör örgütleri eliyle sınırlarımızda oluşturduğu tahribat sebebiyle askerî olarak üç operasyon yapan, hepsinde de Suriye’nin üniter devlet yapısını savunan Türkiye, buna karşılık rejimin hedefi oldu. DEAŞ, PKK, El Kaide gibi terör örgütlerinin Suriye içinde temizlenmesi için uluslararası topluma çağrılarda bulunan Türkiye, bu konuda Rusya ile dikkate değer operasyonlara imza attı.

Türkiye ile Rusya’nın ilişkilerinin tarihî bir geçmişi de var. Denizden komşu olduğumuz, birçok ortak tarihî değerimizin, ticari ilişkilerimizin olduğu Rusya ile 2015 yılında düşürülen uçak sebebiyle gerilen ilişkiler çok kısa sürede normalleşti. Türkiye’de nükleer santral yapılması, TürkAkımı, hava savunma sistemleri, vizesiz seyahat, karşılıklı ticaretin artırılması gibi birçok adım geçmiş dönemden daha da ileriye taşındı. Öyle ki, bir NATO müttefiki olduğu için Türkiye, gelen bütün baskılara rağmen Rusya’dan S-400 alma kararından geri adım atmadı.