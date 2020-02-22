Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vuhan’da patlak veren sonrasında ise Çin geneline yayılan koronavirüs sebebiyle milyonlarca insan evlerinde karantinaya alındı. Salgının engellenmesi için birçok şehir kapatıldı. İnsanlar evlerinde hapis hayatı yaşamaya başladı. Fakat alınan tedbirlere rağmen ölü sayısı sürekli artıyor. Üstelik virüs cezaevlerine de sıçradı. Çin’deki 5 farklı cezaevinde bine yakın vaka tespit edildi. Gözetim altındaki tutuklulardan 230’u hayatını kaybetti. Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, salgına karşı geliştirilen aşıların en erken nisan sonunda klinik deneylere başlayacağını söyledi. Öte yandan mart ayında Çin’in Xi’an kentinde yapılması planan Güreş 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e alındı. Teniste, aynı şehirde nisan ayında düzenlenecek Xi’an Açık iptal edildi. Virüs sebebiyle diğer ülkelerde de vaka sayıları sürekli artıyor. Güney Kore’de önceki gün 100 kişide daha virüs tespit edildi. Bunlardan 5’inin hemşire olduğu ve ülke genelindeki vaka sayısının 204’e çıktığı ifade edildi. Tayvan’da da 2 kişide daha koronavirüsün tespit edilmesi ile ülke genelindeki vaka sayısı 26’ya yükseldi. Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü Japonya’da virüs bulaşan hasta sayısı 731’e çıktı. Bu vakaların 634’ü 3 bin 700 yolculu gemide tespit edildi. Ülke genelinde virüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.



Büyük salgın İsrail ve Lübnan’a da sıçradı

Japonya’da karantinaya alınan “Diamond Princess” yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşı özel uçakla ülkeye getirildi. Yapılan testler sonucu tahliye edilen kişilerden birinde virüs tespit edildi. Böylece, İsrail’de ilk Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4’ünde Covid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya’da tedavi altına alınmıştı. Öte yandan İsrail yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta karantina altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu. İsrail İçişleri Bakanlığı, son 2 hafta içinde Tayland ve Singapur’un yanı sıra Çin’e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi’ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurdu. Ayrıca Lübnan’da 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hastalık bulunan kişilerin İran’dan uçakla geldiğini açıkladı. Birleşik Arap Emîrlikleri de ülkede 2 yeni vaka daha bildirdi.



Maske fiyatları uçtu

İran’ın Kum kentinde koronavirüsten ölümlerin olması sebebiyle Van’da yaşayanları panik sardı. İHA muhabirine konuşan medikal ürün satış personeli Raşit Filiz, Van’da koruyucu maske stoklarının tükendiğini fiyatların da yükseldiğini belirtti. İHA



Kuveyt, İran’a uçuşları durdurdu

Kuveyt Hava Yolları, İran’a sıçrayan virüs salgını sebebiyle ülkeye uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Hava yolunun söz konusu kararı, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ülke vatandaşlarına İran’ın Kum kentine seyahat etmeme önerisinin ardından geldi. Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Kum şehrinde görülen koronavirüsün Tahran, Babol, Arak, İsfahan, Rast başta olmak üzere bütün şehirlere yayılmış olabileceğini açıkladı. İHA