Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’de rejim kuvvetlerini destekleyen Rusya, son yaptığı açıklamada, hava üslerine yapılan saldırıları duyurdu. Açıklamada Ocak ayı itibariyle rejim karşıtı güçlerin kendi hava üslerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtilirken, Hmeymim Hava Üssü’ne Ocak ayı itibariyle toplam 8 kez saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya’nın İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından Türk ordusunun gözetleme kulelerine saldırılar gerçekleşmeye devam ederken rejime destek veren Rusya hava kuvvetlerinin de bu saldırılarda rol aldığı biliniyor. Rusya’nın ‘terörist’ olarak nitelendirdiği rejim karşıtı milis güçler ise saldırılara karşı mevzilenerek saldırılara karşılık vermeye çalışıyor.