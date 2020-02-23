Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği bildirildi.

Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik'te bu akşamdan itibaren karnaval için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı. On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.

Venedik ve Veneto'nun kalanında müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların en erken 1 Mart'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Yetkililer, ülkede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının da 133'e yükseldiğini duyurdu.

Venedik'te testleri pozitif çıkan 3 kişinin bulunduğu, hepsi 90'lı yaşlarına yakın bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.