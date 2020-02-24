Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün başlayacak Hindistan’ı ilk resmî ziyaretinden önce ülkede benzeri görülmedik hazırlıklar yapılıyor. Pazartesi, uçakla ABD’den Gucerat eyaletinin başkenti Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’na gidecek Trump’ı, havalimanından resmî açılışını yapacağı kriket stadyumuna gidinceye kadar yolda bir milyon kişi selamlayacak. Yol üzerindeki kavşaklarda Hint kültürünü yansıtan üç binin üzerinde dansçı performans sergileyecek. Konvoyun geçeceği yola gecekondu bölgesini gizlemek için 500 metre uzunluğunda duvar örüldü. Her taraf Trump ve eşinin dev posterleriyle donatılırken sokak köpekleri de kafeslere kondu. Tac Mahal’i ziyaret etmek için geleceği Agra’da duvarlar boyandı, tabelalar yenilendi, temizlik yapıldı. Tac Mahal’in hemen yanı başından akan, dünyanın en kirli nehri Yamuna’ya 14 bin litre temiz su aktarıldı. Hindistan, Trump’ın iki günlük ziyareti için yaklaşık 1,3 milyar dolar harcayacak.