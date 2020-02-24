Mısır'da şiddetli yağış ülke genelinde hayatı felç etti. Ülkenin birçok bölgesi şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalırken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle yarın ülke genelinde tüm okullarda ve üniversitelerde çalışmaların askıya alınacağını söyledi.
Mısır'da kötü hava okulları tatil etti
24.02.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da kötü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : mısır,hava koşulları,okullar tatil,
683738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683738.aspx
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