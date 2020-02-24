Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da şiddetli yağış ülke genelinde hayatı felç etti. Ülkenin birçok bölgesi şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalırken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle yarın ülke genelinde tüm okullarda ve üniversitelerde çalışmaların askıya alınacağını söyledi.