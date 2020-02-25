Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Rusya ve Türkiye’nin İdlib krizini diplomatik yollardan çözme girişimleri şu ana kadar sonuçsuz kalırken İdlib için son sözü liderler söyleyecek. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılacağı 5 Mart’taki İstanbul zirvesine çevrildi. Zirvenin gerçekleşmesine az bir süre kalırken, tarafların müzakere masasındaki öncelikleri de netleşmeye başladı.



ANKARA: ÖNCELİK DİPLOMASİ

İdlib meselesinin kapsamlı bir şekilde masaya yatılacağı ve çetin pazarlıkların yaşanması beklenen zirvede Ankara, Moskova, Berlin ve Paris taleplerini gündeme getirecek. İdlib için hâlihazırda yol haritasını belirleyen Ankara, zirve kapsamında öncelikli olarak sahada kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve Esad rejimin Soçi mutabakatında belirlenen sınırlara geri çekilmesini isteyecek. Bölgedeki TSK gözlem noktalarının mevcudiyetinin devamı ve mülteciler için ‘güvenlik kuşağı’ oluşturulması da Türkiye’nin ajandasında bulunuyor. Ateşkese varılması hem TSK noktalarının güvenliği hem de daha fazla sayıda mülteci akınının önlenmesi açısından Ankara’yı rahatlatacak bir durum olarak görülüyor.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

İdlib’de tansiyonun yükselmesinden bu yana üç defa telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul zirvesi kapsamında ilk defa yüz yüze görüşmüş olacak. Putin’in zirvede öncelikli olarak “sahadaki yeni gerçekliklerden” yola çıkarak M4 ve M5 kara yollarının Esad rejimi kontrolünde olacağı bir planı gündeme getireceği belirtiliyor. Suriye’nin en önemli iki ulaşım hattı arasındaki iletişimi tesis etmeyi amaçlayan Moskova’nın, M4 ve M5 kara yollarını açarak ülkenin en büyük iki kenti Halep ile Şam’ı birbirine bağlamak ve Halep’in kıyı bağlantısını sağlamayı hedeflediği değerlendiriliyor.



M4 İÇİN MÜCADELE SÜRERKEN MUHALİFLER NEYRAB’I ALDI

Türkiye ve rejim için büyük önem taşıyan Suriye’nin kuzeyinde, ülkenin doğusunu batısına bağlayan stratejik M4 kara yolunu kontrolüne almak isteyen Rusya ve rejim güçlerine ait uçaklar, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucunda kentlerde yaşayanların ise Türkiye sınırına göçleri sürerken, Türkiye’nin ise Suriye’de bulunan gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor. İHA, stratejik öneme sahip M4 kara yolunu görüntüledi. Diğer yandan İdlib’in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. Rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Neyrab’tan çekildi. Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye’den Halep’e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada yer alıyor