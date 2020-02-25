Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve milyonlarca insanın karantinaya alınmasına sebep olan koronavirüs salgını, farklı farklı ülkelere yayılıyor. Dün, Irak, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Kuzey Kore, resmî olarak vatandaşlarında virüs tespit edildiğini açıkladı. Irak, Necef kentinde ortaya çıkan vakaya İranlı bir öğrencinin sebep olduğunu bildirdi. Öğrencinin, Irak’ın İran’a giriş yasağı getirmeden önce ülkeye giriş yaptığı ifade edildi. Virüse rastlanmasının ardından kentteki bütün İranlı ziyaretçiler kontrolden geçirildi. İran’dan giriş yasağı 15 gün daha uzatıldı. Ayrıca, Kuveyt’te 3, Bahreyn’de ise 1 kişide virüs çıktı. Kuveyt, 3 vakanın, İran’ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasından olduğunu açıkladı. Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti. Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı. Öte yandan Kuzey Kore de ilk defa ülkede salgının görüldüğünü ve 380 yabancıyı karantina altına aldığını duyurdu. Yabancıların büyük bölümünü, başkent Pyongyang’da yaşayan diplomatlar oluşturuyor.



THY’den İran seferlerine iptal

ürk Hava Yolları, koronavirüs sebebiyle İran’a yaptığı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, Türkiye’den sadece İranlıların Tahran’a götürüleceği ve dönüşte ise sadece İran’da kalan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirileceği ifade edildi. Ayrıca TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. ​Tuncer Cengiz İSTANBUL İHA



SIKI TEDBİR

Japonya’da koronavirüs vakaları artıyor. Yolcu gemisinde virüs tespit edilenlerin sayısı 691’e çıktı. Ülkenin diğer bölgelerinde ise 146 kişi salgın sebebiyle karantinaya alındı. Toplam sayının 837’ye yükseldiği açıklandı. Ülkede panik havası virüs sebebiyle sürekli artarken sumo turnuvası için Shin Osaka tren istasyonuna giden Japon güreşçiler, objektiflere böyle yansıdı. Sporcuların, hastalığa yakalanmamak için sıkı tedbirler aldığı görüldü.



İran’da ölü sayısı 25

Kum kentinde patlak veren koronavirüs sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde görülen vaka sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi’nin “Sağlık Bakanı halka yalan söylüyor. Kum kentinde son 2 hafta içinde virüsten 50 kişi öldü” iddiaları sonrası İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii açıklama yaptı. Rebii “50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor” dedi. Milletvekili Ahmed Emirabadi “Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerin korunmak için özel giysileri ve virüsü tespit edecek yeterli kit yok. Birçok eczanede maske dahi bulunmuyor” açıklaması yapmıştı. Ülkede maskelerin karaborsaya düştüğü hatta tanesinin 100 TL’ye satıldığı iddia edildi. Öte yandan koronavirüs şüphesiyle Türkiye’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İran uyruklu çocuğun tahlil sonuçları negatif çıktı. 3 yaşındaki E.A’nın dün sabah taburcu edildiği açıklandı. Aynur Sena Çabuk TAHRAN İHA



Aşıyı bulduk testler yapılıyor

Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüs için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Hanhui “Çin’deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde sürüyor. Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütüyle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var” dedi.