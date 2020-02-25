Kuveyt, İran’dan dönen 3 Kuveytlide daha korona virüsüne rastlandığını açıklayarak, ülkedeki toplam vaka sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. İran’dan gelen yolcuların virüs tespit edilmesi üzerine bir otelde karantinaya alındığı bildirilirken, hastaların durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Kuveyt’te korona vakası sayısı 8’e yükseldi
25.02.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt, ülkede onaylanmış korona virüsü vaka sayısının 8’e çıktığını açıkladı.
Etiketler : Kuveyt,
683840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683840.aspx
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