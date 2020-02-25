Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt, İran’dan dönen 3 Kuveytlide daha korona virüsüne rastlandığını açıklayarak, ülkedeki toplam vaka sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. İran’dan gelen yolcuların virüs tespit edilmesi üzerine bir otelde karantinaya alındığı bildirilirken, hastaların durumunun stabil olduğu ifade edildi.