İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size koronavirüsüne yakalandığımı bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim” dedi.
İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
25.02.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi,
683876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683876.aspx
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