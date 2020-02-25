Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.
Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu
25.02.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,İdlib,sivil,
683922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683922.aspx
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