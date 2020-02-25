Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.