Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den yayılan koronavirüsü dünya genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan’da ilk koronavirüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selanik’te bulunan 38 yaşındaki kadın hastanın İtalya’nın kuzeyine seyahat gerçekleştirdiği belirtildi.

Koronavirüsü Avrupa’da yayılıyor

Çin’in Wuhan kentinden dünyanın pek çok ülkesine sıçrayan koronavirüsü Avrupa ülkelerini tehdit ediyor. Pek çok Avrupa ülkesi, İtalya bağlantılı ilk koronavirüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu. Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ilk korona vakalarının tespit edildiğini ve söz konusu vakaların İtalya’da bulunan kişiler olduğunu açıkladı. İtalya, 300 vaka ve 11 ölü sayısı ile Avrupa’da koronavirüsünden en fazla etkilenen ülke oldu. Ancak komşu ülkeler İtalya ile sınırları kapatmanın “orantısız” olacağını savunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya ve AB Komisyonu yetkilileri dün koronavirüsünü görüşmek üzere bir araya geldiği toplantıda sınırların açık tutulmasına karar verdi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Sınırlara saygısı olmayan virüs hakkında konuştuk” dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise komşu ülkelerin durumu yakından takip ettiğini, durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İtalya seferlerini askıya alma planlarının olmadığını söyledi. Hancock, “İtalya, Çin’den tüm uçuşları durdurdu. Ve şu anda Avrupa’da es fazla etkilenen ülke oldu” dedi.

Avrupa’da neler oluyor

Avusturya’nın Tirol kentinde yaşayan bir İtalyan çiftte koronavirüsüne rastlandı. Çiftin evi mühürlenirken, birinin çalıştığı otel ise karantinaya alındı.

İsviçre’nin İtalya sınırında bulunan Ticino kentinde yaşayan 70’li yaşlardaki bir kişide de koronavirüsü tespit edildi. Söz konusu kişinin 15 Şubat’ta İtalya’nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığı kaydedildi.

Hırvatistan’da ise İtalya’dan yakın zamanda dönen bir kişide koronavirüsü tespit edildi.

İspanya’nın Tenerife adasında da bin müşterisi bulunan bir otel, İtalyan bir doktorda ve eşinde koronavirüsü tespit edilmesi sonucu karantinaya alındı.

Fransa ve Almanya da ilk koronavirüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.

Çin’den sonra en fazla vaka Güney Kore’de

İran’da 100 kişide koronavirüsü tespit edilirken, bu sayının daha fazla olduğu da iddia ediliyor.

Güney Kore’de ise bin 100 korona vakası tespit edildi. Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11. Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu koronavirüsü testi yapılmasına karar verildi.

ABD askerine bulaştı

Koronavirüsü, Güney Kore’de görev yapan bir ABD askerine de bulaştı. ABD’li yetkililer, 23 yaşındaki askerin karantina altına alındığını açıkladı. Güney Kore’de 28 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Brezilya’da ilk vaka

Latin Amerika ülkesi Brezilya’da da ilk korona vakası tespit edildi. Virüsün tespit edildiği kişinin 61 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya’da bulunduğu kaydedildi. Sao Paulo’da yaşayan hastanın bir kez daha testten geçirileceği öğrenildi.

Vaka sayısı 80 bini geçti

Açıklanan son rakamlara göre, salgının başladığı günden bugüne koronavirüsü vakalarının sayısı 80 bini geçti. Sağlık yetkilileri, bugün 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin’deki ölü sayısı ise 2 bin 715’e yükseldi.

Japonya’da korona endişesi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, organizatörlere spor müsabakaları ve kültürel faaliyetlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin dışındaki ülkelerde görülen koronavirüsü vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi.