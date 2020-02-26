Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.