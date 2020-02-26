Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Midillililerin çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin Midilli'de kapalı mülteci kampı inşa etme kararını ve polis şiddetini protesto etti.

Yaklaşık 500 kişilik grup, ''Adamızda daha fazla kamp istemiyoruz'', ''Çevik kuvvet ekipleri adadan ayrılsın'' şeklinde sloganlar attı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Söz konusu karara karşı Midilli ve Sakız adalarında iki gün önce başlatılan protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.

Yunan medyasına göre çıkan olaylarda şu ana kadar 52 polis ve 10 kişi yaralandı.

Hükümet, yeni mülteci kanunu kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa etmeyi planlıyor.

Ada sakinleri ise dışında dolaşıma izin verilemeyecek "kapalı kamplara", kalıcı olacağı endişesiyle karşı çıkıyor.