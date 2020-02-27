Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Önceki gün 52 kişinin hayatını kaybettiği Hubei eyaletinde dün 72 ölüm kayıtlara geçti. Buna rağmen virüsün tespit edildiği 41 ülkeye Yunanistan, K. Makedonya, Gürcistan, Pakistan ve Brezilya da eklendi.