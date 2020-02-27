Osman Sağırlı - Önceki gün 52 kişinin hayatını kaybettiği Hubei eyaletinde dün 72 ölüm kayıtlara geçti. Buna rağmen virüsün tespit edildiği 41 ülkeye Yunanistan, K. Makedonya, Gürcistan, Pakistan ve Brezilya da eklendi.
Çin’de azalıyor dünyada artıyor
27.02.2020 - 02:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ilk kez ortaya çıktığı Çin’de ölenlerin sayısında gerileme sürüyor.
Etiketler : koronavirüs,çin,ölüm,haberler,
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