Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orlando kentinde eylül ayında yaşanan olayda, okul personeline tekme ve yumruk attığı belirtilen altı yaşındaki Kaia Rolle, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaia’nın ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki vücut kamerasıyla kaydedilen görüntüleri basına verdi. Görüntülerde Dennis Turner adlı polis memuru sakinleşmiş bir şekilde oturan Kaia’ya elindeki kelepçeyle yaklaşıyor. “Kelepçeler ne için?” sorusuna “Senin için” cevabını alan Kaia ağlamaya başlıyor, bu esnada ikinci bir polis memuru ona yaklaşarak ellerini kelepçeliyor. Polis memuru Turner görüntülerin ardından ‘kurum kurallarını ihlal etmek’ gerekçesiyle görevden alındı.