Orlando kentinde eylül ayında yaşanan olayda, okul personeline tekme ve yumruk attığı belirtilen altı yaşındaki Kaia Rolle, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaia’nın ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki vücut kamerasıyla kaydedilen görüntüleri basına verdi. Görüntülerde Dennis Turner adlı polis memuru sakinleşmiş bir şekilde oturan Kaia’ya elindeki kelepçeyle yaklaşıyor. “Kelepçeler ne için?” sorusuna “Senin için” cevabını alan Kaia ağlamaya başlıyor, bu esnada ikinci bir polis memuru ona yaklaşarak ellerini kelepçeliyor. Polis memuru Turner görüntülerin ardından ‘kurum kurallarını ihlal etmek’ gerekçesiyle görevden alındı.
6 yaşındaki çocuğa kelepçe takan polis görevden alındı
27.02.2020 - 03:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de altı yaşındaki kız çocuğunun kelepçe takılarak gözaltına alınması büyük tepki çekti.
Etiketler : abd,polis,
684246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684246.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER