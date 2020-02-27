Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti sırasında başlayan protestolarda Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma çıktı. Polis, taş atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yirmi kişi ölürken 189 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Tartışmalı Vatandaşlık Düzenleme Kanunu’na göre Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup illegal göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. YENİ DELHİ İHA