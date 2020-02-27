Çin’den yayılan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı da artmaya devam ediyor. Çin dışında en fazla ölümün olduğu İran’da da bilanço giderek artıyor. İranlı yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısının ise 141 olduğu bildirildi.
İran'da bilanço artıyor! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
27.02.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : iran,koronavirüs,çin,wuhan virüsü,
684332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684332.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER