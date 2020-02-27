Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bazı ülkelerde de görülen Kovid-19 nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında da önlemler alındı.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor. Günde yaklaşık 16 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı sınır kapıları sık sık dezenfekte ediliyor.

Sınır kapılarında UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bekletiliyor. Virüs görülen ülkelere son bir ayda seyahat geçmişi bulunan kişiler, UMKE ekiplerine sevk ediliyor.

Virüsün Yunanistan'ın Selanik kentinde de görülmesi üzerine UMKE ekipleri, özellikle Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcuların ateşini ölçüyor.

Yetkililer koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkeye giriş yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de vaka yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, dünyada Kovid-19 salgınının devam ettiğini hatırlatarak, Çin dışında, Yunanistan ve Bahreyn de dahil 36 ülkede hastalığın görüldüğünü söylemişti.

Türkiye'de henüz vakaya rastlanmadığını ancak bunun rastlanmayacağı anlamına gelmediğini belirten Koca, tüm çabalarının virüsün ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olduğunun altını çizmişti.