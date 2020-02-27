Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu.

Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.