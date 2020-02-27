Avrupa’da yeni tip korona virüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya’da 2 yeni ölüm vak'ası daha bildirildi. Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgında ölenlerin sayısının 14’e yükseldiğini söyledi. Borrelli, ülkedeki toplam vak'a sayısının ise 528’e çıktığını ifade etti.
İtalya’da salgından ölenlerin sayısı 14’e yükseldi
27.02.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’da korona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 14'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,korona,virüs,
684394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684394.aspx
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