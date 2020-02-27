Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Bu çerçevede, söz konusu kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda seyahat yasağı uygulanacağı da kaydedildi.

Açıklamada, AB kişi ve kurumlarının bu kişilere fon aktarmasının da yasaklandığı ifade edildi.

AB Konseyi, 18 Ekim 2019'da "Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı.