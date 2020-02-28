Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da altı dinî gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasaya karşı Yeni Delhi’de protestolar devam ediyor. Haklarını arayan Müslümanlara karşı birleşerek çete kuran Hindular, Müslümanlara saldırıyor. Hindular, Müslümanlara ait evlere, iş yerlerine saldırarak ateşe verirken Hint polisi ise seyretmekle yetiniyor. Çıkan olaylarda son dört günde 35 Müslüman hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Müslümanlara yapılan zulme Birleşmiş Milletler’den (BM) tepki geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet “Hindistan’da polisin Müslümanlara yönelik saldırılara duyarsız kalmasından endişe ediyoruz. Müslümanlara yönelik saldırılara karşı polisin harekete geçmemesi ve barışçıl protestoculara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberler geliyor. Bu konuda endişeliyiz” diyen Bachelet, Hindistan’da 23 Şubat’tan bu yana 35 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

İİT: ŞİDDET DURSUN

Müslümanlara yapılan saldırılara tepki İslam İşbirliği Teşkilatından da (İİT) geldi. İİT, Hindistan yönetimine Müslümanlara şiddet uygulanması için kışkırtanları ve şiddet uygulayanları yargılaması çağrısında bulunuldu. Müslümanlara yönelik şiddetin kınandığı açıklamada, ülkedeki Müslümanların emniyet ve güvenliğini sağlaması ve bütün kutsal yerleri korunması istendi.

ERDOĞAN’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Müslümanlara yapılan saldırılara tepki gösterdi. Erdoğan “Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hâle ülke geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Dershanede ders çalışan çocukları ellerinde demirlerle, sopalarla öldüresiye dövüyorlar. Bunlar, nasıl olacak da dünya barışına imkân ve destek verecek. Mümkün değil. Lafa geldiği zaman nüfusu fazla diye ben güçlüyüm havasına giriyorlar. Güç orada değil. Adalet bununla tecelli etmez. Nerede olursa olsun hakkı, hukuku, adaleti korumak ve konuşmakla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ONLARCA KİŞİ SALDIRDI

Öte yandan Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, olayların yaşandığı Yeni Delhi’nin kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti. Doval “her şey yolunda” açıklamasında bulunurken sosyal medyaya, Müslümanlara yapılan saldırılar yansıdı. Görüntülerin birinde sırtı dönük şekilde yerde yatan bir Müslümana onlarca kişi saldırıyor. Saldırganlar “Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a selam olsun)” sloganları eşliğinde defalarca Müslüman gence sopalarla vuruyor. Yaşanan şiddet olaylarının ardından Mustafabad bölgesindeki, Müslüman aileler taşınmaya başladı. Yolda yürürken sakalından veya şalvarından Müslüman olduğunu anladıkları kişileri öldüresiye dövüyorlar.

YAKARAK ÖLDÜRDÜLER

Şiddet olaylarının devam ettiği sırada, 85 yaşındaki bir kadının, radikal milliyetçi Hindu çeteler tarafından ateşe verilen evinde can verdiği bildirildi. Kundaklama sırasında dışarıda bulunan yaşlı kadının oğlu Muhammed Said Salmani, ailenin diğer üyelerinin çatıya çıkarak hayatta kaldığını söyledi. Salmani, evde bulunan bütün takıların da Hindular tarafından yağmalandığını ifade etti.

