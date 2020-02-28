Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede 21 Şubat Cuma günü patlak veren Kovid-19 salgınında 17 kişinin yaşamını yitirmesi sebebiyle hayatın felç olduğu kuzeydeki Lombardiya bölgesinde yaşayan Türkler, içinde bulundukları durumu ve gözlemlerini AA muhabirine anlattı.

Como'da yaşayan dükkan sahibi Dursun Özer, "1 Mart'a kadar okullar kapalı. Öğretmenler, Whatsapp gruplarından ödev göndermişler. Çocuklar ev ödevlerini yapsınlar diye. 1 Mart'tan sonra ne olacağı belli değil." dedi.

Yaşadıkları yere yakın bölgelerde de virüse rastlandığını aktaran Özer, "Maske yok zaten bulunmuyor. Dün kandildi ama bir şey yapamadık, camimizde cuma namazı da kılınmayacak. Yetkililer istedi. Ataşelikten de yazı geldi. Ne kandil programı yapıldı ne de cuma namazı kılınacak." diye konuştu.

Milano'da restoran sahibi Kadir Topal da "Virüs çok etkiledi. İnsanlar dışarı çıkmıyor özellikle de akşamları. Okullar kapalı. İşler tamamen durdu sadece bizlerin değil, bütün İtalyanların." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki Çin restoranlarının bu virüs vakasının ardından kapandığını kaydeden Topal, "İyi kötü çalışan bizleriz. İnsanlar gelip bizde yiyor." dedi.

İtalyan makamlarının virüsten korunmaya yönelik açıkladıkları tedbirlere uyduklarını söyleyen Topal, "Her para alışverişinden sonra ellerimizi yıkıyoruz zaten en çok elden bulaşıyormuş. Önlemimiz o. 10 dakika bir elimizi yıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topal, kendi çevresinde ve bilgisi dahilinde Milano'daki Türk vatandaşlarında Kovid-19'a rastlanmadığını da dile getirdi.

"Marketlerde su yok"

Milano'da yaşayan, spor ve yaşam alanındaki çizimleriyle tanınan Türk karikatürist Gökçen Eke de kentteki son duruma ilişkin gözlemlerini aktardı.

Eke, "Bir tarafta çok korkanlar var. Bunlar genellikle çocukları olan ve yaşlılarla sürekli temas halinde olanlar. Bunlar çok büyük panik halinde. Bir de bunun dışında bunun çok normal olduğunu, büyütülecek bir şey olmadığını söyleyen insan da çok fazla." şeklinde konuştu.

Metroların bomboş olduğunu, kendisinin de eşini her sabah işe bıraktığını, bu sırada Milano'da ciddi trafik oluştuğunu gözlemlediğini dile getiren Eke, insanların korkudan toplu taşıma yerine kendi araçlarını tercih ettiğine vurgu yaptı.

Eke, toplu taşıma kullanmak zorunda kalan çalışanlara da evden çalışabileceklerinin tavsiye edildiğini aktardı.

Kalabalık ortamlara girmeye çekindiklerini ifade eden Eke, "Normal yaşantıyı çok fazla etkileyen şey var. Gece takılan uyku bantları vardır ya onu maske olarak takan gördüm. Herkes maskeli, çok fazla görüyorum. Onun dışında çok dikkat ediyorlar. Eldivenli şekilde korkulukları, merdiven kollarını, asansörleri tutanlar var. Çok büyük panik var. Dramatik bir durum." ifadelerini kullandı.

Gökçen Eke, içinde bulundukları durumun sosyal hayatı dışında kendi işlerini de etkilediğini anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim normal hayatımızı etkiledi tabii ki. Bundan sonra maçlara pek rahat gidebileceğimi sanmıyorum veya gitmemeyi tercih edeceğim. Mesela Inter-Sampdoria maçı vardı, ertelenmese dahi ben gitmeme kararı almıştım. Bir restorana dahi yemeğe gidemiyorum. O bile tedirgin ediyor. Mesleki anlamda da şu an beni etkileyen şeyler oluyor. Mesela Milano Tasarım Haftası, nisandan hazirana alındı. Maçlar oynanamıyor. Benim çalıştığım yayınevinde kimse işe gitmiyor, işler aksıyor."

"Tedirginlik var"

Modena DİTİB Başkanı Murat Durgun ise Modena'nın biraz daha güneyde olması sebebiyle şimdilik kuzeydeki diğer yerler gibi olmasa da cami, kilise, okul gibi toplu alanların tatil edildiğini belirtti.

Durgun, "Biraz çekiniyorlar. Burada o kadar yaygın değil. İlk birkaç gün marketlerde yoğunluk oldu. Ama şu an için sadece toplu alanlar, camiler, kiliseler okullar tatil. Onun haricinde hayat devam ediyor. Tabii insanlar tedirgin. Şu an için bizi o kadar yakından etkilemedi ama okullar 1 Mart'a kadar tatil. Uzatıp uzatmayacaklarını pazartesi günü göreceğiz." diye konuştu.

Aynı zamanda inşaat sektöründe çalışan Durgun, kendi işlerinin devam ettiğini anlatarak, "İşimizi etkilemedi, devam ediyor. Çalışıyoruz. Sadece toplu alanlara dikkat ediliyor." dedi.