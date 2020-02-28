İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı.
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
28.02.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,koronavirüs,wuhan virüsü,
684619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684619.aspx
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