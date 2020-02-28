Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aisha Farooqui, Suriye’de rejim güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Farooqui, “Dün yaşanan saldırıda yaşamlarını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve Türk yönetimine en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Dualarımız ve düşüncelerimiz yaslı aileler ve kardeş Türk insanıyla beraber” ifadelerine yer verdi.