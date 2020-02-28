Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aisha Farooqui, Suriye’de rejim güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Farooqui, “Dün yaşanan saldırıda yaşamlarını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve Türk yönetimine en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Dualarımız ve düşüncelerimiz yaslı aileler ve kardeş Türk insanıyla beraber” ifadelerine yer verdi.
Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
28.02.2020 - 22:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de şehit edilen 33 Türk askeri için taziye mesajı yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pakistan,taziye,
684718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684718.aspx
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