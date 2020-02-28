Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çalışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinin çevresindeki Cubas köyünü el geçirdi. SMO birlikleri, Esad rejimi tarafından Cubas köyüne tuzaklanan mayınları imha etti.
SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti
28.02.2020 - 23:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : SMO,Esad rejimi,mayın,
684725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684725.aspx
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