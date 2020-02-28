Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 38’e çıktığı açıklandı. Tespit edilen son 2 vakadan birinin Suudi Arabistanlı olduğu ifade edilirken, her ikisinin de İran’dan geldiği kaydedildi.

Bakanlık, 2 hastanın da karantina altına alındığını bildirirken, en yüksek standartlarda tedavi edildiklerini vurguladı. Korona virüsü görülen ülkelerden gelen yolcuların muayenesi için gereken önlemlerin alındığı ifade edilirken, semptom gösteren hastaların ivedilikle hastanelerin gerekli bölümlerine sevk edildikleri belirtildi.