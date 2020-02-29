ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır."
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'tan Türkiye'ye destek açıklaması
29.02.2020 - 00:47 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 00:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır."
Kaynak: AA
Etiketler : abd,
684739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684739.aspx
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