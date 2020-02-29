Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyelilere Türkiye’de sınırın açılmasının ardından Yunanistan tarafında büyük endişe hakim. Sınıra takviye güç yollayan Yunanistan’da polis sınırı geçmeye çalışan göçmenlere gaz bombası ile insanlık dışı muamelesini sürdürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin sınırları korumak için gereğini yapacağını ifade ederek, “24 saatte 4 bin kişinin geçişine izin verilmedi” dedi.

Sınırda alınan güvenlik önlemleri kapsamında Yunan tarafından basın mensuplarının sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Yunan polisi, tampon bölgede bekleyen göçmenlere zaman zaman gazla müdahale ediyor.

Yaklaşık bir milyon göçmen, 2015 yılında Türkiye’den Yunanistan adalarına geçmişti.