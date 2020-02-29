Suriye'nin İdlib'ın farklı bölgelerinde muhalifler ile Esad rejimi arasında yoğun çatışmalar devam ederken, Suriyeli muhalifler İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi. TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Kefr Uveyd köyünde Esad güçlerine ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini açıkladı.
Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi
29.02.2020 - 20:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriyeli muhalifler, İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriyeli muhalifler,Kefr Uveyd köyü,idlib,
684900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684900.aspx
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