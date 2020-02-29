Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib'ın farklı bölgelerinde muhalifler ile Esad rejimi arasında yoğun çatışmalar devam ederken, Suriyeli muhalifler İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi. TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Kefr Uveyd köyünde Esad güçlerine ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini açıkladı.